Bei rund 16'000 Kundinnen und Kunden der BKW im Grossraum Bern fiel am Morgen knapp zwei Stunden der Strom aus. Grund war ein technischer Defekt in der Unterstation Belp, so die BKW in einer Mitteilung.

Die Panne trat um 7'30 Uhr auf. Betroffen waren Haushalte unter anderem in Köniz, Toffen, Münsingen, Belp und Rubigen. Kurz nach neun Uhr konnten alle Gemeinden wieder ans Netz angeschlossen werden.