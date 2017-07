Der ehemalige Direktor hatte sich mit Führungsfehlern und Besuchen auf dem Drogenstrich untragbar gemacht. Ein externer Experte hatte die Vorfälle untersucht und dabei auch organisatorische Mängel festgestellt. In seinem Schlussbericht empfahl er 2014 eine strategische und operative Neuausrichtung der Anstalt. Der Skandal von 2014 kostete nicht nur dem damaligen Direktor den Job. Der externe Experte kritisierte – wegen mangelhafter Kommunikation gegenüber seinem Vorgesetzten – auch den Amtsvorsteher. Dieser trat dann vorzeitig in den Ruhestand. Seine Nachfolge im Amt für Justizvollzug trat Thomas Freytag an.