Auslöser der Proteste in Bern war die Räumung eines besetzten Hauser letzte Woche. Seitdem gab es immer wieder Ausschreitungen. Bereits am Freitagabend hatte die Polizei einen sogenannten «Knastspaziergang» verhindert und die unbewilligte Kundgebung mit Wasserwerfern und Tränengas aufgelöst. Am Mittwochabend hatte die Polizei einen Protestumzug zunächst toleriert, griff aber ein, nachdem es aus dem Umzug heraus in der Länggasse zu massiven Sachbeschädigungen gekommen war.