Rettung in letzter Minute

Skywork hat offenbar Geld gefunden für den Winterflugplan. Den Nachweis braucht es für die Betriebsbewilligung.

Am Montagabend nach 20 Uhr gab Skywork bekannt, dass sie das drohende Grounding abgewendet habe. Die Berner Regionalfluggesellschaft werde weiter fliegen. Dem Bundesamt für Zivilluftfahrt werde man in Kürze den Nachweis liefern, dass der Winterflugplan finanziell abgesichert sei. Dieser Nachweis ist die Voraussetzung, damit SkyWork die Betriebsbewilligung erhält. Erst dann darf Skywork wieder in die Luft. Die Flüge vom Dienstag sind deshalb noch gestrichen.

Noch sind die Retter unbekannt

Offen ist, wer hinter dem Befreiungsschlag im letzten Moment steckt. Die bisherigen Eigentümer aus der Berner Wirtschaft? Ein deutsches Konsortium, wie der Blick schreibt? Oder eine Kombination von Investoren?

Spannend ist zudem, wie die slowenische Adria Airways reagiert. Adria Airways hatte bekannt gegeben, vom nächsten Montag an vier Städte von Bern aus anzufliegen, die im Flugplan von Skywork stehen.