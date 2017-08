Am Donnerstagabend muss das Bieler Stadtparlament entscheiden, ob es den Sparauftrag an Theater Orchester Biel-Solothurn (TOBS) und Neues Museum Biel (NMB) aufrecht hält. Gemeinderat und Kulturinstitutionen warnen vor den Folgen.

April 2015: Vor dem Bieler Stadtratssaal protestieren Hunderte gegen die Sparpläne des Gemeinderats bei der Kultur. Im Stadtratssaal streiten die Ratsmitglieder heftig und lange, was Kultur in Biel kosten darf. Mitten im Tumult zieht Gemeinderat und Kulturminister Cédric Némitz das Geschäft zurück.

Allerdings halten die Parteien der bürgerlichen Mehrheit den Spardruck mit zwei Motionen aufrecht. 360'000 Franken soll Theater Orchester Biel-Solothurn einsparen. Das neue Museum Biel soll auf 90'000 Franken Subventionen von der Stadt verzichten.

Oper und Archäologie weg?

Mittlerweile haben die Kulturinstitutionen gerechnet: Dem Sparauftrag würde je eine Sparte zum Opfer fallen. Die Oper beim TOBS, die Archäologie beim Museum. Dazu würden auch die anderen Subventionszahler, also Stadt Solothurn, Kanton Bern und Region ihre Beiträge kürzen. Ein Kahlschlag, so die Institutionen.

« Der Sparauftrag ist nicht umsetzbar, ohne das Angebot der Institutionen in Frage zu stellen. » Der Bieler Gemeinderat



Die Argumente der Betroffenen hat sich der Bieler Gemeinderat mittlerweile zu eigen gemacht. «Der Sparauftrag ist nicht durchführbar. Die Motionen muss man als erledigt abschreiben», so der Antrag ans Parlament.

Müssen die Kulturinstitutionen tatsächlich sparen?

Dem Stadtrat steht also eine heisse Sitzung bevor. Wiederholt sich der heftige Kulturkampf vom Frühjahr 2015? Oder sehen die Motionäre Spielraum, ihren Sparbefehl zu überdenken? Entscheidend dafür ist der Informationsanlass vom Montagabend, wo Gemeinderat und Institutionen offenlegen wollen, was die Folgen sind und was sie selbst für Vorkehrungen getroffen haben, um aus der finanziellen Klemme zu kommen.