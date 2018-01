Der gut 35 Kilometer lange Lötschberg-Basistunnel zwischen Frutigen und Raron ist seit 2007 in Betrieb. Heute sind bloss 15 Kilometer zweispurig befahrbar. Die östliche Röhre ist voll in Betrieb. Von der westlichen Röhre ist nur gut die Hälfte in Betrieb. Sechs Kilometer sind noch nicht gebohrt. 14 Kilometer sind zwar ausgebrochen, aber nicht mit Bahntechnik ausgerüstet.