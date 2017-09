Die Gemeinde Lyss hat erleichtert auf den Beschwerdeentscheid des Kantons Bern reagiert. Nun sei klar, dass das System nicht in der Lage sei, verlässliche Aussagen zur Kosteneffizienz der Sozialdienste zu machen. Die entsprechenden Vorwürfe an die Lysser Sozialdienste hätten sich damit als haltlos erwiesen, schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung. Mit dem Beschwerdeentscheid könne sich der Sozialdienst nun wieder voll auf seine Aufgaben konzentrieren.