Der langjährige Musikverkäufer glaubt an physische Tonträger und eröffnet deshalb seinen eigenen CD- und Plattenladen in Bern.

Früher hörte man anders Musik: Es gab Platten, Kassetten oder CDs. Mit dem Internet hat sich die Möglichkeit Musik zu hören vervielfacht – Streamingdiensten sei Dank. Der Bezug zu physischen Tonträgern ist denn auch sehr unterschiedlich, wie eine kurze Umfrage auf dem Berner Kornhausplatz zeigt:

Die CD-Liebhaberin (49): Sie hört immer noch sehr viele CDs, ihre Regale sind voll davon. Sie kauft die CDs vor allem übers Internet.

Der Sammler (26): Er besitzt eine nicht ganz aktuelle Musiksammlung auf seinem Computer und eine Sammlung an CDs und Platten, alles Liebhaber-Stücke. Die CDs kauft er direkt an einem Konzert. In einen Musikladen geht er nicht.

Die Digitalistin (20): Sie besitzt einige CDs, hört sie meist aber über den Computer. Allerdings musste sie sich dafür extra ein externes Laufwerk kaufen, da ihr neuer Computer keine CDs mehr lesen kann.

Der Youtuber (16): Er besitzt noch eine einzige CD. Das aber nur, weil er sie nicht aufs Handy überspielen konnte. Sonst hört er ausschliesslich Musik übers Internet.

In diesem Umfeld wird es für Serge Bethoud nicht einfach, mit seinem neuen CD- und Plattenladen in der Berner Altstadt zu bestehen. Er ist aber davon überzeugt, dass es gut kommt mit seinem Laden. «Ich gebe mir 80 Jahre», sagt er mit einem Augenzwinkern.

Mangelnde Erfahrung im Musikbusiness kann man Serge Berthoud nicht vorwerfen: 19 Jahre lang beriet er im Berner Musikladen Chop Records an der Amthausgasse Kunden. Nachdem dieser im März die Türen schloss, wusste Berthoud, dass er weiter Musik verkaufen will. «Serge and Peppers Records» heisst sein eigener Laden. In Anspielung auf das Beatles-Album «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band». Dass er mit dem Laden gegen den Strom schwimmt, ist ihm bewusst.

«Ich habe nicht alles bis auf den letzten Rappen durchgerechnet», so Berthoud. «Aber ich zähle auf mein Netzwerk. Und darauf, dass es immer noch Leute gibt, die CDs und Platten schätzen.» Denn: Einen Song über einen Streamingdienst zu hören oder ab CD – das sei einfach nicht das Gleiche.