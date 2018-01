Nach 4 Siegen in Folge verlieren die SCL Tigers in Biel 1:3

Tabellenführer SC Bern unterliegt in Lausanne 3:5

Biel - SCL Tigers 3:1

Im Duell der beiden zuletzt formstärksten Teams feierten die Bieler einen verdienten Heimsieg. Die Gastgeber gingen in der 25. Minute durch Fabian Lüthi 2:1 in Führung. Diesen Vorsprung verteidigten die Seeländer in der Folge erfolgreich. Kurz vor Schluss machte Toni Rajala mit einem Treffer ins leere Tor alles klar. Die Tigers müssen damit nach 4 Siegen in Folge wieder einmal als Verlierer vom Eis. Die Bieler rückten dank dem 9. Erfolg aus den letzten 11 Spielen auf Kosten von Lugano auf Platz 3 vor.

Lausanne - Bern 5:3

Die Waadtländer revanchierten sich erfolgreich für die 3:4-Overtime-Niederlage von vor 3 Tagen. Der Leader aus Bern konnte zwar einen 1:2- und einen 2:3-Rückstand jeweils wettmachen. Auf den neuerlichen Führungs-Treffer der Gastgeber durch Philippe Schelling (58.) fand der SCB aber keine Antwort mehr. Dank dem Sieg rückte Lausanne (10.) bis auf einen Punkt an Langnau (9.) heran.

Resultate Übersicht National League

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 23.01.18, 22:20 Uhr