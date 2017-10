Ruedi Lehmann hat als erster eine Photovoltaik-Anlage auf eine Lawinenverbauung installiert und wurde jetzt geehrt.

Ruedi Lehmann: Was bedeutet dieser Preis für Sie?

Das ist eine Ehre für mich und eine grosse Anerkennung. Vor 20, 30 Jahren war ich ein einsamer Rufer in der Wüste. Ich war ein AKW-Gegner und suchte nach Alternativen zum Atomstrom. Dass jetzt der Solarstrom langsam salonfähig wird und ich für meine Arbeit sogar mit dem Schweizerischen Solarpreis geehrt werde, ist natürlich sehr schön.

Bereits vor 30 Jahren waren Sie ein AKW-Gegner, heute ist der Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen. Sind Sie ihrer Zeit voraus?

Ja, das ist so. Das macht wohl den Pionier in mir aus. Es braucht Mut und Durchhaltewille. Der Entscheid des Bundesrates aus der Atomenergie auszusteigen und auch die Energie-Strategie 2050 sind für mich einfach wunderbar.

Im Juli 2012 haben Sie auf eine Lawinenverbauung oberhalb von Bellwald Solarpannels installiert. Auch das war eine Pionierleistung?

Zusatzinhalt überspringen Zur Person Ruedi Lehmann ist 65 Jahre alt und lebt seit 10 Jahren in Bellwald. Dort betreibt er die Firma Solar-Bellwald GmbH, welche Balkone mit integrierter Photovoltaik-Anlage herstellt und montiert. Ruedi Lehmann ist gelernter Metallbauschlosser und sass von 1997 bis 2006 im Kantonsrat in Solothurn.

Ja: Damit wollte ich zeigen, dass man im Hochgebirge Strom produzieren kann. Die Sonneneinstrahlung, die saubere Luft und die Tatsache, dass es kaum Nebel hat, sind ideal für die Produktion von Solarenergie.

Das Wallis ist bekannt als «das Wasserschloss» der Schweiz. Hat das Wallis auch in Sachen Solarenerige Potenzial?

Ich denke, dass das Wallis mehr Potenzial hat als andere Kantone. Der Grund ist die grosse Sonneneinstrahlung und die saubere Luft. Die Solarpannels an den Lawinenverbauungen in Bellwald produzieren rund 35 Prozent mehr Strom, als es etwa Solarpannels an einem Industrie-Dach im Mittelland tun würden.