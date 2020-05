Der 66-jährige hat ein Architektur- und Generalunternehmen in Ittigen und ist Besitzer des Volksmusikzentrums Lueg im Emmental. Jörg Moser war in den letzten Jahren in den Medien präsent, weil er auf der Lueg eine Dachkonstruktion über der Schwingarena baute – ohne die nötige Baubewilligung, wie das Bundesgericht später entschied. Die Konstruktion musste wieder entfernt werden.

Das Volksmusikzentrum Lueg beinhaltet ein Seminarhotel und Restaurant. Beides ist derzeit aufgrund der Corona-Krise geschlossen.