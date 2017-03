Bild in Lightbox öffnen.

«Integration fängt bei den Kleinsten an»

Die gebürtige Mexikanerin Erika Bernasconi hat selber Kinder und findet deshalb: «Die Integration der Kleinsten in unserer Gesellschaft ist besonders wichtig.» Sie arbeitet neu in der Direktion für Bildung, Soziales und Sport der Stadt Bern und will sich dafür einsetzen, dass ihr Arbeitgeber Kinder mit Migrationshintergrund und deren Eltern stärker unterstützt.