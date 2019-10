Beim zweiten Wahlgang am 3. November wird sich zeigen, ob die CVP es schafft, beide Walliser Ständeratssitze zu halten. Die Chancen stehen gut, denn die Minderheitsparteien haben sich dem Vernehmen nach entschlossen, alle einen Kandidaten oder eine Kandidatin zum zweiten Wahlgang zu schicken.

Keiner will sich zurückziehen

Die SVP landete mit ihren beiden Kandidaten am Sonntag auf dem sechsten und siebten Platz. Für den zweiten Wahlgang will sie nur noch einen Kandidaten stellen. Sie hätte sich auch zurückziehen und den FDP-Kandidaten unterstützen können. Aber SVP-Kandidat Cyrille Fauchère sagt dazu: «Das haben wir nie als Möglichkeit in Betracht gezogen. SVP unterstützt SVP.» Auch die FDP kann sich keine Allianz vorstellen und wird Philippe Nantermod im November in den zweiten Wahlgang schicken.

Mathias Reynard von der SP und Brigitte Wolf von den Grünen wollen voraussichtlich wieder im Zweierticket antreten. Reynard könnte dem CVP-Duo am ehesten gefährlich werden. Er klingt daher auch hoffnungsvoll: «Im Unterwallis gibt es ein klares Resultat für meine Kandidatur – und jetzt wollen wir endlich eine Veränderung im Wallis.»