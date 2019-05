Die Kleinräumigkeit der Schweiz und die Dichte der Regionalflughäfen macht Bern-Belp das Überleben schwer. «Dem Kanton bleibt nichts anderes übrig, als sich selber am Betrieb zu beteiligen und zu investieren, wenn er am Flughafen festhalten will», sagt Wirtschaftsjournalist und Aviatik-Experte Stefan Eiselin gegenüber dem Regionaljournal. Das Aviatikgeschäft sei stets risikobehaftet, eine grosse Rendite sei nicht zu erwarten.

Neue Ausrichtung als Chance

Die Flughafen Bern AG will sich in Zukunft ein zweites Standbein aufbauen und ein Mobilitätszentrum aufbauen – dort sollen Innovationen, wie Drohnen oder elektrische Flugtaxis, getestet werden. Die Umsetzung beurteilt Stefan Eiselin als nicht ganz einfach, man trete in Konkurrenz mit London und dem Silicon Valley. «Es ist sicherlich ein Zukunftsgebiet, aber auch da wird es wohl Konkurrenz von anderen Regionalflughäfen geben. Und diese spielen punkto Standort in einer ganz anderen Liga.»