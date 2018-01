Der Tierpark Dählhölzli in Bern wurde stark beschädigt. Und: Nur fünf der sechs Wölfe wurden im Gehege gezählt.

Der Wintersturm «Burglind» hat auch dem Berner Tierpark Dählhölzli zugesetzt. 20 grosse Bäume sind umgekippt, viele Gehege stark beschädigt worden. «Wir sind mit Hochdruck am Reparieren», so Schildger. Zum Teil sind die Tiere während der Reparatur in den Gehegen. «Da ist etwas Geschick gefordert.»

Gleich nachdem der Sturm nicht mehr so stark war, hat das Team des Tierparks Dählhölzli eine Zählung der Tiere durchgeführt. Dabei wurden nur fünf von sechs Wölfen gezählt, bestätigt Bernd Schildger. Seither gab es keine Zählung mehr. Aber Nacht-Kameras hätten keine Aufnahmen eines Wolfes gezeigt. Dennoch beruhigt Bernd Schildger: «Wölfe sind Rudeltiere. Wir gehen nicht davon aus, dass er aus dem Gehege ausgebrochen ist.»

« Wenn das provisorische Gehege fertig ist, werden wir die Wölfe nochmals zählen. » Bernd Schildger

Direktor Tierpark Dählhölzli

Der Direktor kann den finanziellen Schaden noch nicht vollständig beziffern. Es komme unter anderem darauf an, wie teuer die Reparatur der Gehege sei. Aber: «Der Schaden ist sicher im sechsstelligen Bereich.»

Im Moment werden die Reparaturarbeiten erschwert von Regenfällen – das Sturmtief Burglind ist noch nicht ganz abgezogen.