Budget im Plus

Das Walliser Budget 2018 plant einen Ertragsüberschuss von 0,2 Millionen Franken.

Das finanzielle und wirtschaftliche Umfeld für das Budget 2018 sei besser als in den Vorjahren, schreibt der Staatsrat.

Aufwand und Ertrag liegen bei 3,5 Milliarden Franken.

553,1 Millionen Franken sollen nächstes Jahr in die Infrastrukturen investiert werden – mehr als in den vergangenen Jahren.

Für die Planungsjahre 2018 bis 2021 geht der Walliser Staatsrat ebenfalls von einem ausgeglichenen Resultat aus.

Allerdings mahnt er in seiner Mitteilung, es stünden finanzielle Herausforderungen an. Etwa die Reform der Unternehmensbesteuerung, die allfällige Reduzierung des interkantonalen Finanzausgleichs und der Wasserzinsen oder die neuen interkantonalen Vereinbarungen für die tertiäre Bildung. All dies könne starken Druck auf die öffentlichen Finanzen ausüben.

Prioritäten bei den Investitionen

