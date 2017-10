Das Inselspital nimmt zum Fall wegen dem Arztgeheimnis keine Stellung. Ungelöst ist auch die finanzielle Situation: Weil Dimitri Akris als Tourist in die Schweiz einreiste, übernimmt der Staat die Kosten für seine Pflege nicht. Dimitri Akris müsste selbst dafür aufkommen, denn eine Versicherung hat er nicht. Seine Pflegerin will nun Geld für ihn sammeln, damit er in Moldawien gepflegt werden kann.