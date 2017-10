Unfall am Nufenen

Weil der Chauffeur von einem Unwohlsein befallen wurde, stürzte am Samstag ein Car auf der Nufenenpassstrasse in die Tiefe.



Der Car bliebt in steilem Gelände 20 Meter unterhalb der Strasse liegen. Die Verletzten wurden mit Ambulanzen und einem Helikopter ins Spital Visp gebracht. Niemand ist lebensgefährlich verletzt.

An Bord des Cars befanden sind rund 20 Mitglieder eines Vereins. Das verunglückte Fahrzeug wurde am Sonntagvormittag geborgen. Deshalb war die Nufenen-Passstrasse auf der Walliser Seite am Vormittag gesperrt.