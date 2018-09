«Los geit's!»: Wir ziehen am Morgen eine Postleitzahl und fahren los. Auf der Suche nach Geschichten.

Das Los schickt uns auf Zufallsreportage in die Region

Unterwegs in der Region

Noch nie gehört? Unserem Reporter Matthias Haymoz ging es so mit seinem Ziel «Schmidigen-Mühleweg».

In unserer Sendung von 7:32 Uhr auf Radio SRF 1 ziehen wir live eine Postleitzahl. Sie wird unsere Tagesdestination.

In unserer Herbstserie lassen wir uns selbst überraschen. Per Los wählen wir eine Ortschaft, aus der wir am gleichen Tag live berichten. Um 12:03 und 17:30 Uhr im «Regionaljournal Bern Freiburg Wallis» auf Radio SRF 1 und online.

Den Start macht Matthias Haymoz. Er hat am Montagmorgen die Postleitzahl «3464 Schmidigen-Mühleweg» gezogen.