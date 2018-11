Das kantonale Verwaltungsgericht schreibt, grundsätzlich müsse zu seinen Anschuldigungen stehen, wer belastende Informationen über andere Personen mitteile. Zwar könne es ein öffentliches Interesse an der Anonymität einer Auskunftsperson geben – dann etwa, wenn sie in ihrer Integrität gefährdet wären. Dafür gebe es aber in diesem Fall keine Hinweise.