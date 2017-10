Daniel Wachter, Leiter des Amts für Gemeinden und Raumordnung, verweist auf regelmässige Kontrollen der Bearbeitungsfristen: «Wir beobachten im Moment keine generellen Verzögerungen.» Allerdings habe es in den letzten Monaten und Jahre solche gegeben. «Die Fälle gehen aber alle auf eine Zeit zurück, in der es bei uns grosse Umstellungen gegeben hat». Hintergrund seien rechtliche Änderungen: «Das eidgenössische Raumplanungsgesetz, der kantonale Richtplan und das kantonale Baugesetz wurden angepasst. Das hat eine Kaskade von Rechtsänderungen gegeben.» Unterdessen sei man aber wieder auf Kurs.

Wachter muss aber auch sagen, dass all die rechtlichen Anpassungen nachhaltige Folgen haben: «Die Diskussionen mit den Gemeinden sind schwieriger und aufwändiger geworden. Denn die Regeln der neuen Raumplanung sind strenger.» Und das sei ja auch der Wille der politischen Gremien und der Stimmbevölkerung gewesen. An Wartezeiten und Diskussionen muss man sich Kanton und Gemeinden also gewöhnen.