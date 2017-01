Die Gemeinden Freiburg, Marly, Givisiez und Corminboeuf haben am Mittwoch eine Absichtserklärung zu Handen des Kantons unterzeichnet. Dieser muss nun festlegen, welche Gemeinden in den Fusionsprozess miteinbezogen werden. 2020 soll das Volk über eine Grossfusion entscheiden.

«Wir wollen vorwärts machen und nicht mehr warten», sagte Freiburgs Stadtpräsident Thierry Steiert gleich zu Beginn der Medienkonferenz. Die Gemeinden rund um Freiburg seien heute schon kulturell, wirtschaftlich oder verkehrstechnisch verbunden, eine Fusion sei daher nur logisch.

« Eine Fusion ist der logische nächste Schritt. » Thierry Steiert

Stadtpräsident Freiburg

Die vier Gemeinden haben nun den Prozess offiziell ins Rollen gebracht – den Prozess, den das Kantonsparlament letzten Mai mit einer Gesetzesänderung erst möglich gemacht hatte. Das weitere Vorgehen:

Der Staatsrat legt nach Rücksprache mit den Gemeinden den genauen Fusionsperimeter fest. Es ist davon auszugehen, dass die Regierung eine Fusion von sieben Gemeinden anstrebt.

Die Gemeinden wählen anschliessend eine konstituierende Versammlung, welche die Fusionsvereinbarung ausarbeitet.

Bis 2020 muss die Fusionsvereinbarung stehen, danach kann das Volk definitiv über die Fusion abstimmen.

Kritische Nachbarn und ein Plan B

Bereits in der Vergangenheit gab es immer wieder Projekte für Fusionen. Zuletzt scheiterte eine Fusion von Freiburg, Villars-sur-Glâne und Marly am Widerstand der Behörden von Villars, eine Fusion von vier kleineren Gemeinden ohne Freiburg scheiterte am Nein der Bevölkerung von Granges-Paccot.

Was ist, wenn die Grossfusion erneut an der Volksabstimmung scheitert? «Der Kanton hat einen Plan B vorgesehen», sagt Carl-Alex Ridoré, Oberamtmann des Saanebezirks. Im Falle eines Volksneins könnte der Kanton mit den fusionswilligen Gemeinden einen neuen Perimeter bestimmen – und innert zwei Jahren erneut das Volk abstimmen lassen.

