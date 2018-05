14 Skitourenfahrer sind am Sonntag im Gebiet des «Pigne d'Arolla» oberhalb von Arolla (Gemeinde Evolène VS) in einen Sturm geraten und mussten die Nacht im Freien verbringen.

Dabei starben nahe der SAC-Hütte «Cabane des Vignettes» drei der Berggänger nach der Rettung in Spitälern. Eine Person war zuvor nach einem Sturz ums Leben gekommen.

Eine der schwerverletzt ins Spital eingelieferten Personen ist später ebenfalls verstorben. Alle Opfer stammen aus Italien.

Vier Personen befinden sich weiterhin in kritischem Zustand.

Legende: Die Alpinisten waren unterwegs von der Cabane des Dix (oben links) über den Col de la Serpentine zur Cabane des Vignettes (unten rechts). Nach der Passage unter dem Pigne d'Arolla blieben sie nahe der SAC-Hütte auf 3270 m.ü.M. stecken.

Der Hüttenwart der «Cabane des Vignettes» meldete am Montagmorgen um 07:30 Uhr, dass im Gebiet des Pigne d'Arolla mehrere Alpinisten draussen unweit der Hütte übernachtet hätten. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um zwei Gruppen, eine mit 4 Personen und eine mit 10 Personen, darunter ein Bergführer.

Opfer stammen aus Italien

Die fünf toten Skitourengänger kommen alle aus Italien. Das teilte das Aussenministerium in Rom mit.

Die beiden Gruppen hatten am Sonntag die SAC-Hütte «Cabane des Dix» auf 2928 Metern über Meer verlassen, um zur SAC-Hütte «Cabane des Vignettes» auf 3157 Metern zu gelangen. Sie passierten auf der klassischen Route den «Col de la Serpentine» und gingen weiter unterhalb des Pigne d'Arolla, wo sie nahe der «Cabane des Vignettes» von einem Sturm überrascht wurden.

Eisige Sturmnacht 500 Meter neben der SAC-Hütte

Die Skitourenfahrer mussten in der Folge die Nacht im Freien verbringen und konnten die nahe gelegene «Cabane des Vignettes» nicht mehr erreichen. Nach Angabenvon Pascal Gaspoz, Chef der Rettungsorganisation «Maison FXB du sauvetage» der Air-Glaciers, wurden die Berggänger nur etwa 400 bis 500 Meter entfernt von der «Cabane des Vignettes» aufgefunden.

Trotz der Nähe konnten sie von der SAC-Hütte aus wegen des Sturm weder gehört noch gesehen werden. Sie waren auf einer Länge von etwa 30 Metern verteilt und versuchten, sich so gut wie möglich zwischen den Felsen vor dem Sturm zu schützen.

Nach dem Notruf des Hüttenwartes startete eine gross angelegte Rettungsaktion. Gebirgsspezialisten und Ärzte des «Maison FXB du sauvetage» fanden die 14 Personen am Morgen. Mehrere von ihnen waren stark unterkühlt. Eine Person war zuvor nach einem Sturz ums Leben gekommen.

Für die Bergung wurden sieben Helikopter aufgeboten, drei der Air-Glaciers und zwei der Air Zermatt. Weitere zwei Helikoptern der Rega transportierten die unterkühlten Patienten in ausserkantonale Universitätsspitäler.

Nach der Rettung verstorben

Die Skitourengänger wurden in verschiedene Spitäler im Wallis und ausserhalb des Kantons geflogen. Bis am Nachmittag starben dort drei weitere Personen. Ein weiteres Todesopfer kam später dazu. Vier stark unterkühlte Gerettete befinden sich in kritischen Zustand. Die anderen erlitten leichtere Unterkühlungen und befinden sind nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Opfer waren am späteren Nachmittag noch nicht identifiziert. Die Behörden haben aber bereits begonnen, Angehörige der Überlebenden zu kontaktieren. Für Angehörige richtete die Kantonspolizei eine Telefon-Helpline ein unter der Nummer 0848 112 117.

Legende: Die Tourengänger mussten die Nacht beim Pigne d'Arolla auf einer Höhe von 3270 Metern im Freien verbringen. Kapo Wallis

Zwei Bergtote in derselben Nacht auch am Mönch

Auch am Mönch sind auf Walliser Kantonsgebiet zwei Personen ums Leben gekommen. Die beiden jungen Bergsteiger, die bereits am Sonntagabend als vermisst gemeldet waren, konnten nur noch leblos geborgen werden. Auch sie sind vermutlich vom Kälteeinbruch überrascht worden.