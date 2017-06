Die USA warfen Kashoggi vor, dem philippinischen Diktator Marcos bei illegalen Geschäften geholfen zu haben. Als er 1989 wie so oft in Bern residierte, wurde er deshalb auf Geheiss der USA verhaftet – von einem gewissen Alexander Tschäppät, damals Untersuchungsrichter, später Berner Stadtpräsident. 1990 sprach ein New Yorker Gericht Kashoggi frei.