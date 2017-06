Schon länger bekannt ist, dass das Haus in seinem Innern mehr Platz für Gegenwartskunst schaffen will. Vor rund einem Jahr wurden auch Sanierungsarbeiten ins Auge gefasst und das Ganze wurde nun in einem Projekt zusammengeführt.

Stark sanierungsbedürftig ist vor allem der rund dreissigjährige Erweiterungsbau des Atelier 5, wie Jürg Bucher, Präsident der Dachstiftung Kunstmuseum Bern - Zentrum Paul Klee, am Mittwoch vor den Medien bekannt gab.

Daneben will das Museum auch Platz für Ausstellungs- und Lagerflächen schaffen. Für Gegenwartskunst werden zusätzliche 600 Quadratmeter Fläche geschaffen. Für den Kulturgüterschutz entstehen zusätzlich rund 350 Quadratmeter.