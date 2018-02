In einer zweiten Frage entscheidet das Stimmvolk, ob ein sogenannter Verfassungsrat die Totalrevision der Kantonsverfassung ausarbeiten soll. Bei einem Ja würden im Herbst 130 Vertreter aus dem Volk in den Verfassungsrat gewählt. Die Initianten wollen unter anderem Hausfrauen, Künstler und Handwerker an Bord holen, um gemeinsam eine Vision für die Zukunft des Wallis zu entwickeln. Die Kosten würden sich auf fünf Millionen Franken belaufen. Alle Parteien, die für die Totalrevision sind, sind auch für die Einsetzung des Verfassungsrats.