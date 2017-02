Wahlen im Wallis Walliser Regierungssitze hart umkämpft

Heute, 17:04 Uhr, aktualisiert um 17:13 Uhr

Priska Dellberg

Volkswirtschaftsdirektor Jean-Michel Cina (CVP) und Finanzdirektor Maurice Tornay (CVP) treten nicht mehr zur Wiederwahl an. Das Kandidatenfeld ist dieses Jahr so gross wie noch nie. Und in vielen Parteien kam es im Vorfeld der Nominationen zu grossen Spannungen.