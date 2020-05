Seit dem 6. Februar 2020 fliesst immer wieder viel Wasser in den Lötschbergbasistunnel.

Nun gibt die BLS bekannt: Man arbeite an langfristigen baulichen Massnahmen.

Voraussichtlich im Spätsommer 2020 will die BLS dem Bundesamt für Verkehr (BAV) einen Lösungsvorschlag zur Plangenehmigung vorlegen.

Mit den Bauarbeiten kann dann frühestens im Herbst 2020 begonnen werden.

Zuvor hätten sich die natürlichen Fliesswege verändert. Das erklärte Stefan Irngartinger, Projektleiter Alptransit BLS, am Dienstag vor den Medien. Warum es zu den Veränderungen kam, ist unklar. Karstquellen seien nur schwer zu kontrollieren. «Wir versuchen nun aber das Risiko auf ein Minimum zu reduzieren.»

Situation war lange unklar

Man wolle das jetzige System beibehalten – es habe sich bewährt. Es müssten allerdings einige Anpassungen gemacht werden. Ein Gesuch beim Bundesamt für Verkehr (BAV) soll im Spätsommer eingereicht werden – und gleich danach soll mit dem Bau begonnen werden. Man geht von einer Bauzeit von mehreren Monaten aus. Die Kosten würden sich auf einen sieben- bis achtstelligen Betrag belaufen. Der Bahnverkehr sei gewährleistet, weil eine Röhre geöffnet bleiben könne.

Legende: Seit Februar 2020 wird der Lötschberg Basistunnel immer wieder überschwemmt. BLS

Warum es bis im Mai gedauert hat, bis das Problem gefunden wurde, erklärt Irngartinger damit, dass die Situation zu Beginn nicht so klar war. «Die Problemstelle ist hinter der Tunnelwand versteckt», so Irngartinger. Man könne daher nicht genau sehen, was kaputt gegangen ist. Gewissheit gebe es erst, wenn die Tunnelwand abgebrochen sei.

Was ganz konkret passiert ist, sehen wir erst, wenn die Tunnelwand abgebrochen ist.

Momentan sei man auf Fotodokumentationen und Erfahrungsberichte von früher angewiesen. Das soll mit den zukünftigen Massnahmen verbessert werden. Die kritische Stelle soll zugänglich, begehbar und unterhalbbar gemacht werden, so könne man künftig sehen, was dort passiert, sagt Stefan Irngartinger.