Stephan Märki, seit 2012 Intendant von Konzert Theater Bern (KTB), wird wohl früher als geplant ersetzt.

Weshalb und per wann ist noch unklar.

Am Nachmittag wird an einer Medienkonferenz informiert. Update folgt.

Am Nachmittag wird Konzert Theater Bern über «einen Wechsel an der Spitze» informieren, wie sie in ihrer Einladung zur Medienkonferenz schreiben: «Nach sechs Jahren kommt es zu einem Wechsel auf der Führungsebene». Stephan Märki wurde 2012 zum Intendanten ernannt. Sein Vertrag wäre erst 2021 ausgelaufen. Es ist zu vermuten, dass er nun früher geht.

Im Frühling diesen Jahres gab Schauspieldirektor Cihan Inan bekannt, dass er KTB nach nur zwei Jahren verlassen werde. Auch der Chefdirigent des Musiktheaters, Kevin John Edusei, gab vor kurzem seinen Abgang bekannt.