Die Zufahrtsstrasse nach Adelboden war rechtzeitig wieder offen. Nur für die Geldautomaten hat es nicht gereicht.

«Der Transporter der Geldautomaten stand am Freitag in Frutigen und kam nicht durch», sagt Kathrin Hager, Geschäftsleiterin der Weltcuprennen in Adelboden. «Die Fahrer versuchten uns zu kontaktieren, doch unsere Telefonleitungen waren besetzt.»

So beschlossen die Fahrer, umzukehren. Denn die Automaten mussten nach einer gewissen Zeit wieder ans Stromnetz angeschlossen werden. Auch der Sicherheitstransport mit dem Geld steckte in Frutigen fest.

« Die Leute werden wohl weniger Geld ausgeben. » Kathrin Hager

Geschäftsleiterin Weltcuprennen Adelboden

«Wir haben am Freitag noch versucht, die Besucherinnen und Besucher via Internet, unsere App und die sozialen Medien zu informieren, dass sie genügend Bargeld mitbringen sollen», sagt Kathrin Hager. Etwa 31'000 Leute waren am Samstag im Weltcupdorf. Es befindet sich etwas ausserhalb von Adelboden, wo die nächsten Bankomaten stehen.

Die Geschäftsleiterin der Weltcuprennen Adelboden rechnet mit Konsequenzen: «Wir werden wohl weniger Umsatz machen, weil einige Leute sicher weniger Geld ausgeben.»