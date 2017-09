Im Schnellzugstempo und quasi ohne Diskussion verabschiedete der Grosse Rat in einer einzigen Lesung die Änderung des Regierungsstatthalter-Gesetzes. Die Revision regelt auch die Zuständigkeit für gerichtlich bewilligte Räumungen von Liegenschaften neu. Künftig sind kantonal einheitlich die Regierungsstatthalter dafür zuständig.



In diesem Zusammenhang sagte Samuel Leuenberger (BDP/Trubschachen) am Dienstag im Grossen Rat, der Kanton Bern müsse aufpassen, seinen Statthaltern nicht zu viele Aufgaben zu übertragen. Ob für die Statthalterämter zusätzliche Ressourcen vorgesehen seien? Das sei nicht der Fall, sagte der zuständige Regierungsrat Christoph Neuhaus. Es sei möglich, sagte er weiter, dass bei Hausräumungen die Gemeinden versucht sein könnten, künftig Aufgaben den Statthalterämtern zuzuschanzen.