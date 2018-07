Die öffentlichen Parkfelder belegen in der Stadt Bern eine Fläche von 21 Fussballfeldern. Zu viel, findet die Stadtregierung: Dieser Platz fehle für andere Bedürfnisse der Stadtbewohnerinnen und -bewohner.

Die Regierung will in den nächsten zehn Jahren mehr als jeden 10. Parkplatz im öffentlichen Raum aufheben. Und die vorhandenen Parkplätze sollen besser genutzt werden. Das Mittel dazu: Anwohner-Parkkarten werden teurer – um wie viel, ist laut dem städtischen Verkehrsplaner Karl Vogel noch nicht klar. So will die Stadt dem Trend entgegenwirken, dass Privatgaragen immer häufiger leer stehen und die Autos stattdessen im öffentlichen Raum parkiert werden.

Das entsprechende Parkierungskonzept geht nun in die Vernehmlassung. Es nehme Rücksicht auf die Bedürfnisse des Wirtschaftsverkehrs, betont der Gemeinderat. Geplant seien spezifische Massnahmen für Car- und Handwerkerparkplätze, aber auch für Marktfahrzeuge, Lastwagen und Anhänger.