Ruf in die Woche Wer kriegt den Job in der neuen Datenvernichtungs-Anlage?

Heute, 6:56 Uhr

Matthias Baumer

Am Donnerstag wird in Bern die modernste Datenvernichtungs-Anlage der Schweiz eröffnet. Es ist erstaunlich, zu erfahren, was da besonders modern daran ist.