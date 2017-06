Nur gerade 137 Stimmen haben den Unterschied ausgemacht: Eine knappe Mehrheit der Stimmbevölkerung befürwortet in Moutier den Kantonswechsel von Bern zum Jura. Der Stadtpräsident will die unterlegene Hälfte der Bevölkerung, die Berntreuen, aber nicht links liegen lassen.

Die Situation in Moutier ist keineswegs entspannt. Die Pro-Berner seien unter Druck, sagt ein berntreuer Gemeindearbeiter. Gerade im Abstimmungskampf habe man sich kaum zeigen können als Pro-Berner: «Berner Fahnen wurden abgerissen, Häuser angesprayt, man wurde eingeschüchtert.» Fast fünfzig Prozent hätten beim Kanton Bern bleiben wollen. Gesehen habe man sie in der Öffentlichkeit aber nicht.

Offen berntreu ist Marc Tobler. Der SVP-Politiker sitzt in der Gemeindeverwaltung von Moutier und politisiert auch im Grossen Rat des Kantons Bern.

Auf seine nächste Sitzung im Gemeinderat freue er sich nicht, sagt Tobler. Die Wunden bei den Pro-Bernern seien offen. Er selbst wisse nicht, wie er jetzt reagieren solle und seinen pro-jurassischen Kollegen im Gemeinderat gegenübertreten. Ob das Zusammenleben klappen wird in Moutier? Das brauche Zeit, meint Tobler. Durch den Abstimmungskampf seien jetzt auch wieder Gräben aufgerissen worden, vor allem bei den Jungen.

Berntreue integrieren

Zuversichtlich ist hingegen Marcel Winistoerfer, Stadtpräsident von Moutier, CVP-Politiker und Befürworter des Kantonswechsels.

«Wir haben eine grosse pro-bernische Minderheit. Für diese Minderheit müssen wir auch einstehen. Wir werden diese Leute integrieren in den ganzen Prozess des Kantonswechsels», sagt Winistoerfer. Am Abstimmungstag hätten die Leute noch Tränen in den Augen gehabt, aber in zehn Jahren werde niemand mehr darüber sprechen, ist der Stadtpräsident überzeugt. Und die Gräben, welche die jüngste Abstimmung aufgerissen hat, die seien weit weniger tief als noch vor 40 Jahren.