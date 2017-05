Wie im Spitzensport üblich, gelingt es nicht immer, die Besten im Verein zu halten. Zu den Konkurrenten zählt beispielsweise der LC Zürich, der über mehr finanzielle Mittel verfügt – zum Beispiel um Leistungstrainings zu finanzieren. Eins ist STB-Präsident Viktor Rossi wichtig: «Wir möchten ein Verein für Bern und die Region bleiben.» Der STB will auch in Zukunft an der Spitze mitmischen. Daher sei die Vereinsleitung bestrebt, mehr Unterstützungsbeiträge zu beschaffen, sagt Viktor Rossi. Insbesondere, um den über 120 freiwilligen Trainern ein «kleines finanziellen Zeichen» zukommen zu lassen.