Die Young Boys verpflichten den 27jährigen französischen Goalie Alexandre Letellier leihweise bis zum Saisonende. Er soll als Ersatz für Marco Wölfli zum Einsazu kommen. Letellier spielte bei Angers in der höchsten Liga Frankreichs, wo er in der in der Vorrunde dreizehnmal eingesetzt worden ist. Der 193 Zentimeter grosse Torhüter ist in PAris aufgewachsen und wurde im Nachwuchs von Paris St-Germain ausgebildet. 2010 wechselte er zu Angers, wo er auch mit dem jetzigen YB-Stürmer Jean-Pierre Nsame zusammen spielte.