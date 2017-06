Im Schulhaus von Wattenwil (BE) wurden Scheiben zerschlagen, Gestelle umgeworfen und Räume unter Wasser gesetzt.

Es geschah in der Nacht auf Samstag: Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Schulanlage in Wattenwil im Gürbetal. Sie warfen Büchergestelle und anderes Mobiliar um, richteten erheblichen Wasserschaden an, sie schlugen Fenster ein und brachten Sprayereien an.

Weitere Sachbeschädigungen wurden beim Coop an der Blumensteinstrasse festgestellt. Dort zerschlugen die Unbekannten mehrere Wassermelonen auf der Strasse und warfen aussenstehende Regale um. Weiter hätten sie auch bei Privatliegenschaften Sachschäden angerichtet, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilt. Sie sucht Zeugen (Tel. 033 227 61 11)

Die Polizei geht davon aus, dass zwischen den verschiedenen Delikten ein Zusammenhang besteht. Gemäss ersten Schätzungen dürfte sich der Sachschaden insgesamt auf über 100'000 Franken belaufen.