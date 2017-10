Annemarie Berlinger (SP)



«Für mich gilt: das richtige Verkehrsmittel am richtigen Ort. Beim Weg durch den stark befahrenen Raum Köniz-Liebefeld ist in Zukunft sicher das Velo ein wichtiges Verkehrsmittel. Das Auto gehört für mich an den Rand. Darum ist es wichtig, dass wir Platz machen für den ÖV und am Rand Parkplätze zur Verfügung stellen, so dass die Leute nicht mit dem Auto in die Stadt fahren müssen.»