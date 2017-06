Die tot gefundene Wölfin wurde Anfang Juni in der Nähe von Jaun gefunden. Sie ist nach bisherigen Vermutungen vergiftet worden. Bis ein Autopsiebericht vorliegt, dürfte es allerdings noch mehrere Wochen dauern. Offen ist auch, ob die Wölfin das Weibchen F13 ist, das zuvor in der Gegend schon gesichtet worden war. Am Ort, an dem der Kadaver der Wölfin lag, waren noch weitere tote Tiere gefunden worden, darunter sechs Füchse und ein Roter Milan. Die Staatsanwaltschaft eröffnete wegen Verstosses gegen das Tierschutzgesetz ein Verfahren, gab aber nicht bekannt, gegen wen.