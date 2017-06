Um was geht es? Museumsdirektor Stephan Kunz wurde letzte Woche als Direktor des Bündner Kunstmuseums entlassen. Neu übernehme er die Aufgabe eines Hauptkurators, hiess es. Interimistisch für ein Jahr wurde die 36-jährige Nicole Seeberger zur Direktorin ernannt. Nur ein paar Tage später machte Regierungsrat Jäger einen Rückzieher. Er gab wiederum überraschend bekannt, dass die Reorganisation der Leitung des Kunstmuseums sistiert sei. Seither ist das Direktorium personell vakant. Die administrative Leitung des Kunstmuseums besorgt inzwischen das kantonale Amt für Kultur.

Was passiert jetzt? Hans Hatz, ehemaliger Churer Stadtrat und früherer Bankpräsident der Graubündner Kantonalbank, soll nun helfen, die Wirren im Bündner Kunstmuseum in Chur zu entflechten. Regierungsrat Martin Jäger holt den Juristen als Mediator. Hatz verfüge über langjährige Erfahrungen in kulturellen, politischen und unternehmerischen Fragen, hiess es. Er begleitet die Konsultativgespräche, führt selber Gespräche und nimmt am ganzen Analyseprozess teil. Die Stelle des Mediators oder Vermittlers ist die vierte, die sich mit dem Fall Kunstmuseum befasst. Am Werk zuvor waren der Regierungsrat Jäger selber, das kantonale Personalamt sowie ein externer Berater.

Wann kommt eine Lösung? Ziel sei es, durch Konsultativgespräche mit Organisationen des kulturellen Lebens des Kantons, externe Einschätzungen in die Gesamtanalyse einzubeziehen. Regierungsrat Jäger will die Analyse in den kommenden Wochen abschliessen.