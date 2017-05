Tourismus Ariane Ehrat wird nicht Präsidentin von Graubünden Ferien

Heute, 17:01 Uhr, aktualisiert um 17:41 Uhr

Entgegen den Erwartungen hat die Generalversammlung der touristischen Marketingorganisation Graubünden Ferien (GRF) am Dienstag in Chur keinen neuen Präsidenten oder keine neue Präsidentin gewählt. Das Wahlgeschäft soll nun an einer ausserordentlichen Generalversammlung im Juni nachgeholt werden.

Bild in Lightbox öffnen. Grund für die Verschiebung der Wahl auf den kommenden 14. Juni ist offenbar die spezielle berufliche Situation derjenigen Person, die vom GRF-Vorstand einstimmig vorgeschlagen werden soll. Der Name dieser Person könne aus «Rücksicht auf ihre aktuelle berufliche Situation noch nicht kommuniziert werden», teilte GRF mit. Im Vorfeld des Wahl-Geschäfts hatten sich die regionalen Medien vor allem mit einer Person als mögliche neue GRF-Präsidentin befasst: mit der ehemaligen Spitzen-Skirennfahrerin Ariane Ehrat. Die abtretende CEO der Tourismusorganisation Engadin St. Moritz machte ihr Interesse am wichtigen touristischen Amt öffentlich. Die Verschiebung der Wahl bedeutet zudem, dass der aktuelle GRF-Präsident Marcel Friberg noch eine kurze Zeit an der Spitze der Tourismusorganisation ausharren muss. Friberg hatte im Januar nach fünf Jahren seinen Rückzug als oberster Bündner Touristiker angekündigt. Audio «Der Name wurde nicht einmal erwähnt (2.5.2017)» abspielen. Audio «Der Name wurde nicht einmal erwähnt (2.5.2017)» in externem Player öffnen. Audio 1 Der Name wurde nicht einmal erwähnt (2.5.2017) 3:24 min

SRF1, Regionaljournal Graubünden, 17:30 Uhr; sda/gmüb