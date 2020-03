Die Bonaduzer Firma Hamilton fährt ihre Produktion an Beatmungsgeräten massiv hoch.

An den Schweizer Grenzen wird wieder kontrolliert. Die kleinen Übergänge sind ganz geschlossen.

Altbundesrätin Widmer-Schlumpf ruft Senioren zur Solidarität auf.

Soldaten sollen helfen.

Graubünden ruft am 16. März die Notlage aus. Alle Restaurants und Geschäfte müssen schliessen.

Firma Hamilton aus Bonaduz fährt Produktion massiv hoch: Wegen des Coronavirus hat die Nachfrage nach Beatmungsgeräten um ein Vielfaches zugenommen. Darum produziert Hamilton auf Hochtouren im 24-Stunden-Betrieb und neu auch am Sonntag. Für die Arbeitsbewilligung reichte ein Telefon mit dem Bündner Regierungspräsidenten, sagt CEO Andreas Wieand gegenüber Radio SRF.

Die kleinen Grenzübergänge sind geschlossen: An den Schweizer Grenzen wird wieder kontrolliert. Leute aus dem Ausland können nicht mehr einfach einreisen und 130 kleinere Grenzübergänge sind ganz geschlossen worden – auch in der Ostschweiz. Andere Übergänge werden nur in der Nacht geschlossen.

Widmer-Schlumpf wirbt in Felsberg für Solidarität: Alt Bundesrätin und Präsidentin von Pro Senectute ruft in ihrem Wohnort Felsberg Seniorinnen und Senioren auf, solidarisch zu sein. Insbesondere sollten sie sich an die Anweisungen halten, ihre sozialen Kontakte einschränken und wenn möglich daheim bleiben.

Soldaten für den Bereich Transport und Sanität: Der Bund will 8'000 Armeeangehörige zur Verfügung stellen zur Entlastung des Gesundheitswesens. Graubünden hat Interesse an zusätzlichen Soldaten. Wieviele es sein sollen, bliebt offen.

Graubünden ruft am 16. März die Notlage aus: Zusammen mit dem Tessin, mit Baselland, Neuenburg und Jura gehört Graubünden zu den ersten Kantonen, welche die Notlage ausrufen und alle Restaurants, Bars und Geschäfte schliessen lässt. Offen bleiben nur Lebensmittelgeschäfte und Apotheken.