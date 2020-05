Restaurants und Läden öffnen ihre Tore.

Die Schule findet normal statt.

Die Bündner Maturanden werden schriftlich getestet.

Über die Bergbahnen wird Ende Mai entschieden.

Der Kanton will Ansteckungen wieder zurückverfolgen können.

Weitere Infomationen

Montag, 11. Mai: Die Churer Altstadt fährt wieder hoch

Auch im Kanton Graubünden öffneten am Montag die Restaurants und Läden ihre Tore. Vielerorts helfen Plexiglasscheiben, Bodenmarkierungen oder Hinweisschilder die Abstands- und Hygienemassnahmen einzuhalten. Vereinzelt wurden am ersten Tag nach dem Lockdown Bedenken geäussert, dass die Kundschaft nur zögerlich den Weg in die Churer Altstadt finden wird.

Montag, 5. Mai: Hotelbetten sind wieder gefragt

Der letzte Teil der Wintersaison ist ausgefallen, der Tourismus ist regelrecht zusammengebrochen. Seit der Bundesrat jedoch Lockerungen angekündigt hat, denken die Leute auch wieder häufiger über Ferien nach. Gab es vor zwei Wochen praktisch keine Buchungen mehr, gibt es jetzt erste Reservationen für die Sommerferien. Dieser Trend zeigt sich in verschiedenen Bündner Ferienregionen.

Freitag 1. Mai: Schule nach Stundenplan

Die Bündner Schulbehörden verzichten auf Halbklassen und Distanzvorschriften für Schülerinnen und Schüler. Die Kinder seien fähig, die Verhaltensregeln wie das Niessen in Armbeugen und Hygienemassnahmen zu befolgen, heisst es in der Mitteilung. Deshalb sollen sie normal nach Stundenplan in die Schule.

Zu den Lehrpersonen soll ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden. Die Behörden empfehlen zudem, auf das Teilen von Essen und Trinken unter den Schülern strikt zu verzichten.

Donnerstag 30. April: Schriftliche Maturaprüfungen finden statt

Der Kanton Graubünden verzichtet auf mündliche Maturaprüfungen. An der Medienorientierung wurde betont, dass eine reguläre Durchführung von mündlichen Prüfungen nicht gewährleistet werden könne. Die Strukturen dort seien komplex und es wären auch etliche vulnerable Lehrer dort eingebunden, hiess es weiter. Die schriftlichen Maturaprüfungen finden in Graubünden statt.

Mittwoch 29. April: Bergbahnen-Entscheid am 27. Mai

Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga hat betont, dass der Bundesrat eine gute Sommersaison für den Schweizer Tourismus will. Bergbahnen, welche nur den Tourismus betreffen, dürfen vorerst allerdings nicht fahren. Der Entscheid fällt am 27. Mai.

Ein erster Schritt sei jetzt, dass alle Gastrobetriebe ab 11. Mai wieder öffnen dürfen, wenn sie gewisse Regeln einhalten. Ziel sei, dass man den Sommer planen könne. Man sei in Kontakt mit den Verbänden, sagte Sommaruga weiter.