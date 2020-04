Die Bündner Maturanden werden schriftlich getestet.

Über die Bergbahnen wird Ende Mai entschieden.

Der Kanton will Ansteckungen wieder zurückverfolgen können.

Gemeinden dürfen Geschäfte an der Urne abstimmen lassen.

Am Kantonsspital Chur werden wieder geplante Operationen gemacht.

Weitere Infomationen

Hier geht es zu den aktuellen Infos von SRF News: Corona-Dossier

Infomationen des Kantons Graubünden , Link öffnet in einem neuen Fenster

Donnerstag 30. April: Schriftliche Maturaprüfungen finden statt

Der Kanton Graubünden verzichtet auf mündliche Maturaprüfungen. An der Medienorientierung wurde betont, dass eine reguläre Durchführung von mündlichen Prüfungen nicht gewährleistet werden könne. Die Strukturen dort seien komplex und es wären auch etliche vulnerable Lehrer dort eingebunden, hiess es weiter. Die schriftlichen Maturaprüfungen finden in Graubünden statt.

Mittwoch 29. April: Bergbahnen-Entscheid am 27. Mai

Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga hat betont, dass der Bundesrat eine gute Sommersaison für den Schweizer Tourismus will. Bergbahnen, welche nur den Tourismus betreffen, dürfen vorerst allerdings nicht fahren. Der Entscheid fällt am 27. Mai.

Ein erster Schritt sei jetzt, dass alle Gastrobetriebe ab 11. Mai wieder öffnen dürfen, wenn sie gewisse Regeln einhalten. Ziel sei, dass man den Sommer planen könne. Man sei in Kontakt mit den Verbänden, sagte Sommaruga weiter.

Mittwoch 29. April: Keine Grossveranstaltungen im Sommer

Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen bleiben bis Ende August 2020 verboten. Dies betrifft vor allem die vielen Musikfestivals im Sommer. Betroffen ist auch das Openair Lumnezia vom zweitletzten Juliwochenende, aber auch kleinere Festivals mit mehr als 1000 Personen.

Montag 27. April: «Es ist cool, wieder arbeiten zu können»

Sagt die Churer Kosmetikerin Sara Cantieni. «Ich hätte nicht gedacht, dass wir als Erste wieder öffnen dürfen.» Die Erleichterung war am Montag auch bei den Gärtnereien und Coiffeuren zu spüren. Vor den Geschäften bildeten sich Schlangen, die Auftragsbücher füllten sich schnell.

Legende: Die Churer Kosmetikerin Sara Cantieni ist erleichtert, dass sie ihr Geschäft wieder öffnen darf. SRF

Freitag 24. April: Quarantäne, eine neue Datenbank und mehr Tests

Die Bündner Kantonsärztin Marina Jamnicki sagt zu den aktuellen Fallzahlen: «Wir sind gut über den ersten Berg gekommen, nun müssen wir einen zweiten Berg verhindern». Dies bleibe nur so, wenn sich die Bevölkerung weiterhin an die Spielregeln des BAG halte. Mit den sinkenden Fallzahlen setzt der Kanton wieder auf Rückverfolgungsketten.

Menschen, die mit einer positiv getesteten Person Kontakt hatten, werden aufgespürt und in Quarantäne gesetzt. Ein Programm zur Unterstützung werde evaluiert und solle bis Mitte Mai laufen, sagt die Bündner Kantonsärztin. Bei der Suche nach potentiell infizierten Personen würden, wie zu Beginn der Pandemie, auch Zivilschützer eingesetzt.

Wer Symptome hat, soll jetzt sofort zum Arzt gehen.

Anfangs Woche hat der Bund den Kantonen empfohlen, mehr Menschen zu testen. Der Kanton Graubünden will dazu keine speziellen Zentren aufbauen. Arztpraxen und Spitäler hätten genügend Kapazitäten, um ab sofort mehr zu testen. «Wer Symptome hat, soll jetzt sofort zum Arzt gehen», sagt Marina Jamnicki.

Freitag, 24. April: Angepasste Besuchsregeln für Altersheime

Besuche in Alters- und Pflegeheimen sowie Institutionen für erwachsene Menschen mit Behinderungen sind weiterhin grundsätzlich verboten. Neu erlaubt sind jedoch Treffen ausserhalb des Gebäudes. Das hat die Regierung entschieden. Dabei muss ein Mindestabstand von drei Metern eingehalten werden, und alle müssen einen Mundschutz tragen. Besuche und Ausflüge ausserhalb des Heims sind verboten, heisst es in der gestern im Amtsblatt publizierten Verordnung, Link öffnet in einem neuen Fenster.