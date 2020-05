Kleine Berghütten können die Schutzkonzepte kaum einhalten.

Restaurants und Läden öffnen ihre Tore.

Die Schule findet normal statt.

Die Bündner Maturanden werden schriftlich getestet.

Über die Bergbahnen wird Ende Mai entschieden.

Der Kanton will Ansteckungen wieder zurückverfolgen können.

Weitere Infomationen

Freitag, 15. Mai: Klimastreik ohne Kundgebung

Demonstrationen sind zurzeit verboten. Die Bündner Klimabewegung hat sich darum einen anderen Weg einfallen lassen, um die Öffentlichkeit auf sich aufmerksam zu machen. An über zwanzig zentralen Plätzen im Kanton sind Botschaften platziert worden, geschrieben auf Steinen oder Plakaten.

Klimastreik Graubünden Bild 1 / 4 Legende: An über 20 Orten im Kanton haben die Klimaaktivisten Plakate und Steine mit Botschaften Platziert. SRF / Marc Melcher Bild 2 / 4 Legende: So auch auf dem Regierungsplatz in Chur oder am Caumasee in Flims. SRF Marc Melcher Bild 3 / 4 Legende: Die Idee der Bündner Klimabewegung: So können alle mitmachen, ohne als Gruppe zusammen zu sein. SRF Marc Melcher Bild 4 / 4 Legende: Auch in andern Regionen der Schweiz fanden Aktionen der Klimabewegung statt. SRF

Donnerstag, 14. Mai: Feier zum 1. August in Chur gestrichen

Die Churer Stadtregierung hat die Bundesfeier in diesem Jahr aus dem Veranstaltungsprogramm gestrichen. Sie stützt sich dabei auf das vom Bundesrat erlassene Verbot von Versammlungen mit über 1000 Personen, das bis mindestens Ende August dauert.

Donnerstag, 14. Mai: Hilfe und Solidarität sind immer noch gefragt

Auch zwei Monate nach Beginn der verschärften Corona-Massnahmen werden die Dienstleistungen intensiv genutzt. 800 Einkäufe für Risikopersonen wurden allein in der Stadt Chur getätigt, in Igis/Landquart erhielten vor allem ältere Menschen total 1'400 Mahlzeiten geliefert und in Laax gingen die Freiwilligen sogar mit den Hunden der Risikopersonen Gassi. Die Solidaritätsaktionen im Kanton Graubünden in der Coronakrise sind ein voller Erfolg.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Solidarität während Corona Nach dem Lockdown ist immer noch Hilfe gefragt 14.05.2020 Mit Audio

Mittwoch, 13. Mai: Kleine Berghütten im Nachteil

Beispiel Calandahütte oberhalb von Chur. In der kleinen, beliebten Hütte sitzen die Gäste zum Essen häufig dicht gedrängt. Würde man das Schutzkonzept, das vom Schweizer Alpen-Club SAC erarbeitet wurde, einhalten, hätte nur noch eine Handvoll Gäste Platz, erklärt Hüttenwartin Maja Janggen

Ganz abblasen will Janggen die Saison aber noch nicht. Sie hofft, dass der Bundesrat im Juni weitere Lockerungen erlässt. So könnte die Calandahütte doch noch Gäste empfangen.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Schutzmassnahmen unmöglich Kleine Berghütten vor grossen Problemen 13.05.2020 Mit Audio

Dienstag, 12. Mai: Zwischenbilanz der Bündner Regierung

Bis am Dienstag sind im Kanton Graubünden knapp 37 Millionen Franken für Kurzarbeitsentschädigungen ausbezahlt worden, teilt die Bündner Regierung mit. Dazu kommen gut 3000 Gesuche für Entschädigungen von Selbständigen. Dort wurden bis jetzt 8,5 Millionen Franken ausbezahlt.

Montag, 11. Mai: Die Churer Altstadt fährt wieder hoch

Auch im Kanton Graubünden öffneten am Montag die Restaurants und Läden ihre Tore. Vielerorts helfen Plexiglasscheiben, Bodenmarkierungen oder Hinweisschilder die Abstands- und Hygienemassnahmen einzuhalten. Vereinzelt wurden am ersten Tag nach dem Lockdown Bedenken geäussert, dass die Kundschaft nur zögerlich den Weg in die Churer Altstadt finden wird.

Montag, 5. Mai: Hotelbetten sind wieder gefragt

Der letzte Teil der Wintersaison ist ausgefallen, der Tourismus ist regelrecht zusammengebrochen. Seit der Bundesrat jedoch Lockerungen angekündigt hat, denken die Leute auch wieder häufiger über Ferien nach. Gab es vor zwei Wochen praktisch keine Buchungen mehr, gibt es jetzt erste Reservationen für die Sommerferien. Dieser Trend zeigt sich in verschiedenen Bündner Ferienregionen.

Freitag 1. Mai: Schule nach Stundenplan

Die Bündner Schulbehörden verzichten auf Halbklassen und Distanzvorschriften für Schülerinnen und Schüler. Die Kinder seien fähig, die Verhaltensregeln wie das Niessen in Armbeugen und Hygienemassnahmen zu befolgen, heisst es in der Mitteilung. Deshalb sollen sie normal nach Stundenplan in die Schule.

Zu den Lehrpersonen soll ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden. Die Behörden empfehlen zudem, auf das Teilen von Essen und Trinken unter den Schülern strikt zu verzichten.

Donnerstag 30. April: Schriftliche Maturaprüfungen finden statt

Der Kanton Graubünden verzichtet auf mündliche Maturaprüfungen. An der Medienorientierung wurde betont, dass eine reguläre Durchführung von mündlichen Prüfungen nicht gewährleistet werden könne. Die Strukturen dort seien komplex und es wären auch etliche vulnerable Lehrer dort eingebunden, hiess es weiter. Die schriftlichen Maturaprüfungen finden in Graubünden statt.