Bündner Regierung erfasst Fachpersonal aus der Pflege.

Die Rhätische Bahn reduziert das Fahrplanangebot.

Keine Wahlen in Chur am 17. Mai.

An den Schweizer Grenzen wird wieder kontrolliert. Die kleinen Übergänge sind ganz geschlossen.

Weitere Infomationen

Hier geht es zu den aktuellen Infos von SRF News: Corona-Dossier

Infomationen des Kantons Graubünden , Link öffnet in einem neuen Fenster

Kantonsspital Graubünden hat Intensivplätze deutlich aufgestockt: Durch das Sanierungs- und Neubauprojekt, das zur Zeit beim Spital umgesetzt wird, sei man in der einmaligen Lage. «Die Eröffnung der neuen Intensivstation wäre eigentlich erst im Mai geplant gewesen, das haben wir nun vorgezogen», sagt Spital CEO Arnold Bachmann.

Die alte Intensivstation werde weiter betrieben, ergänzt Bachmann. Zusammen mit der Kinderintensivstation habe man nun 42 Intensivplätze, die alle mit Beatmungsgeräte ausgerüstet seien. Das sind mehr als doppelt so viele wie zuvor.

Feuerverbot Graubünden: Die Bündner Regierung hat ab Mittwoch ein vorsorgliches Feuerverbot auf dem ganzen Kantonsgebiet erlassen. Der Grund: Das Coronavirus, das Polizei, Zivilschutz, Feuerwehr und Militär schon genug beschäftigt. Das Feuerverbot gilt bis auf Widerruf.

In der aktuellen Lage sei bei einem Brand nicht davon auszugehen, über genügend Helikopterpiloten und Einsatzkräfte von der Armee sowie vom Zivilschutz verfügen zu können.

Keine April-Session im Bündner Grossen Rat: Der 120-köpfige Bündner Grosse Rat trifft sich im April nicht wie vorgesehen zur Sitzung. Die Präsidentenkonferenz sagte die viertägige Session wegen des Coronavirus ab. Nun suche man nach ausreichend grossen, alternativen Sitzungsräumen, damit das Parlament handlungsfähig bleibe.

Misox will so strenge Massnahmen wie das Tessin: In einem Brief an die Bündner Regierung forderten die Behörden aus dem Misox, dass - wie im Tessin - die Baustellen und Industriebetriebe geschlossen werden. Der Kanton Graubünden verharmlose die Gefahr, die vom Coronavirus ausgehe, heisst es im Brief. Regierungsvertreter trafen sich zu einem Krisengipfel mit Vertretern aus dem Misox. Auf die Forderungen nach Massnahmen, die vom Bund als rechtswidrig angesehen werden, ist die die Regierung aber nicht eingegangen.

Churer Stadtpräsident hätte lieber Ausgehverbot: Stadtpräsident Urs Marti sieht in der Begrenzung auf Gruppen von fünf Personen vor allem mehr Aufwand bei der Kontrolle. Er hätte ein Ausgehverbot bevorzugt.

Bündner Regierung erfasst Fachpersonal aus der Pflege: I m Kanton Graubünden müssen sich Personen, die einen Pflegeberuf gelernt haben jedoch einer anderen Tätigkeit nachgehen,beim Kanton melden. Die Betroffenen dürfen wegen des Coronavirus keiner Risikogruppe angehören. Melden müssen sich die Personen auf der Vermittlungsplattform "Graubünden hilft", Link öffnet in einem neuen Fenster.

RhB reduziert Angebot: Ab Samstag, 21. März, verkehrt der Autoverlad Vereina statt im Halbstunden- im Stundentakt. Ab Donnerstag, 26. März, wird auch bei den Personenzügen vom Halbstunden- auf den Stundentakt reduziert. Dies betrifft die Regional Express Züge Landquart – Klosters – St. Moritz und umgekehrt sowie deren Anschlusszüge in Klosters nach/von Davos. Sie verkehren bis auf den ersten und den letzten Zug des Tages nicht mehr. Im Puschlav fallen wegen der nächtlichen Grenzschliessung in Campocologno von 20 Uhr bis 5 Uhr die Bahnersatzbusse zwischen Campocologno und Tirano aus.

Bündner Führungsstab unterstützt Nachbarschaftshilfe: Der Kantonale Führungsstab in Graubünden hat im Internet eine Vermittlungsplattform aufgeschaltet: www.gr.ch/coronavirus, Link öffnet in einem neuen Fenster.

In Chur finden am 17. Mai keine Behördenwahlen statt: Als möglichen neuen Wahltermin visiert die Stadtregierung den 27. September an. In Davos will die Regierung über die Durchführung der Gemeindewahlen Ende März entscheiden.

Not macht erfinderisch: Bündner Unternehmer haben eine Art persönlichen Türgriff entwickelt, mit dem man die öffentlichen Türen ohne sie zu berühren aufmachen kann.

Firma Hamilton aus Bonaduz fährt Produktion massiv hoch: Wegen des Coronavirus hat die Nachfrage nach Beatmungsgeräten um ein Vielfaches zugenommen. Darum produziert Hamilton auf Hochtouren im 24-Stunden-Betrieb und neu auch am Sonntag. Für die Arbeitsbewilligung reichte ein Telefon mit dem Bündner Regierungspräsidenten, sagt CEO Andreas Wieland gegenüber Radio SRF.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Wegen Spezialbewilligung Beatmungsgeräte aus Bonaduz werden neu auch am Sonntag produziert 18.03.2020 Mit Audio

Die kleinen Grenzübergänge sind geschlossen: An den Schweizer Grenzen wird wieder kontrolliert. Leute aus dem Ausland können nicht mehr einfach einreisen und 130 kleinere Grenzübergänge sind ganz geschlossen worden – auch in der Ostschweiz. Andere Übergänge werden nur in der Nacht geschlossen.

Widmer-Schlumpf wirbt in Felsberg für Solidarität: Alt Bundesrätin und Präsidentin von Pro Senectute ruft in ihrem Wohnort Felsberg Seniorinnen und Senioren auf, solidarisch zu sein. Insbesondere sollten sie sich an die Anweisungen halten, ihre sozialen Kontakte einschränken und wenn möglich daheim bleiben.

Soldaten für den Bereich Transport und Sanität: Der Bund will 8'000 Armeeangehörige zur Verfügung stellen zur Entlastung des Gesundheitswesens. Graubünden hat Interesse an zusätzlichen Soldaten. Wieviele es sein sollen, bleibt offen.

Graubünden ruft am 16. März die Notlage aus: Zusammen mit dem Tessin, mit Baselland, Neuenburg und Jura gehört Graubünden zu den ersten Kantonen, welche die Notlage ausrufen und alle Restaurants, Bars und Geschäfte schliessen lässt. Offen bleiben nur Lebensmittelgeschäfte und Apotheken.