Der Reiseverkehr über Ostern in Richtung Süden hielt sich in Grenzen. Dafür rollten die Motorräder durchs Prättigau.

Für Asylsuchende werden Zivilschutzanlagen in Betrieb genommen.

Parteien fordern Fonds für Härtefälle.

Die Regierung stellt für Kultur und Sport Gelder bereit.

Im Misox sollen keine Baustellen geschlossen werden.

Das Kantonsspital Chur beantragt Kurzarbeit.

Samstag, 11. April: Mässiger Verkehr in Richtung Süden

Die Kantonspolizei Graubünden konnte rund zehn Prozent der Autofahrer am San Bernardino zur Umkehr bewegen. Das Verkehrsaufkommen hielt sich laut Mediensprecher Rene Schumacher in Grenzen. Ausser im Prättigau: Dort habe es fast mehr Verkehr gehabt, als in Richtung Süden. Aufgefallen sind die vielen Motorradfahrer.

Donnerstag, 9. April: Mehr Platz für Asylsuchende

Um die Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit BAG auch in Asylzentren einhalten zu können, öffnet das Bündner Amt für Migration zwei zusätzliche Unterkünfte: Die unterirdische Zivilschutzanlage in Chur und ein Reserve-Heim in Splügen. Bereits seit zwei Wochen in Betrieb ist ein weiteres Haus in Disentis.

Ziel sei es, dass sich höchstens zwei Personen ein Zimmer teilen, ausser wenn es sich um eine Familie handle, sagt Amtsleiter Marcel Suter. Man sei sich bewusst, dass die unterirdische Anlage nicht ideal sei und würde deshalb die Situation genau beobachten. Bereits vor zwei Wochen hatte die Hilfsorganisation IG Davos Alarm geschlagen. Präsidentin Hanna Thullen begrüsst die neuen Massnahmen. Es müsse auch in Asylzentren möglich sein, die nötige Distanz zu wahren.

Donnerstag, 9. April: Parteien fordern Fonds für Härtefälle

Die Grossrats-Fraktionen der SP, CVP und BDP fordern von der Bündner Regierung mehr Unterstützung für die Bündner Wirtschaft. Die bereits beschlossenen Massnahmen vom Bund aber auch des Kantons seien richtig und wichtig gewesen, heisst es in einer Mitteilung. Allerdings würden nach wie vor viele Selbständige durch die Maschen der bis jetzt beschlossenen Hilfspakete fallen.

Die Parteien schlagen einen Fonds für Härtefälle vor, wie dies bereits andere Kantone gemacht hätten. «Wir arbeiten an einer Lösung für die Selbständigen», sagt dazu der Bündner Volkswirtschaftsdirektor Marcus Caduff. Man habe schon bei der Präsentation der ersten Massnahmen weitere Hilfsschritte in Aussicht gestellt. In den nächsten drei Wochen will die Regierung ihre Lösung präsentieren.

Mittwoch, 8. April: Drei Millionen für die Kultur, eine Million für den Sport

Zusätzlich zum Unterstützungsprogramm des Bundes hat die Bündner Regierung Massnahmen ergriffen. Für die Kultur werden drei Millionen und für den Sport eine Million Franken zur Verfügung gestellt. Im Bereich Breiten- und Leistungssport soll somit verhindert werden, dass es zu einem Leistungsabbau kommt und das Sportangebot in den Gemeinden erhalten werden kann. Die drei Millionen Franken im Kulturbereich werden für die Deckung von Ausfallentschädigungen bereitgestellt.

Dienstag, 7. April: Kein Krisenfenster fürs Misox

Für das Misox sollen strenge Massnahmen wie im Tessin gelten. Das fordert eine Online-Petition, hinter welcher Politiker und Privatleute aus dem Misox stehen. Sie verlangen, dass auch im Misox Baustellen und die Industrie wegen der Corona-Pandemie geschlossen werden. Eine Mehrheit der Gemeindepräsidenten hat sich jedoch gegen solche strengere Massnahmen entschieden. Dafür sei es mittlerweile zu spät, sagt etwa Christian De Tann, Präsident der Region. Verschiedene Aktivitäten im Misox seien schon eingestellt worden und im Tessin denke man bereits wieder über Lockerungen nach.

Dienstag, 7. April: Voraussichtlich zählen Erfahrungsnoten für die LAP

Die Regierung des Kantons Graubünden informierte über die aktuelle Lage in der Corona-Krise. Dabei sagte der Vorsteher des Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartements, Jon Domenic Parolini, dass auch im Kanton Graubünden die Durchführung der theoretischen Lehrabschlussprüfungen noch unsicher sei. Es könne sein, dass im schulischen Bereich keine Lehrabschlussprüfungen stattfinden. Für die Gesamtbeurteilung könnten Erfahrungsnoten aus dem ersten Semester des Schuljahres 19/20 zählen. Bei den praktischen Prüfungen stünden noch unterschiedliche Varianten zur Diskussion. Der Bund, die Kantone und Sozialpartner werden diesbezüglich am 9. April weitere Entscheide fällen.

Montag, 6. April: Grösstenteils Massnahmen eingehalten

Nur wenig Verkehr war am Wochenende in Richtung Süden unterwegs, das beobachtete die Kantonspolizei Graubünden. In Rothenbrunnen leitete sie Fahrzeuge von der Autostrasse A13 auf die Ausfahrt. Dort verteilten die Beamten Flyer mit Informationen über die Vorschriften der Covid-19 Verordnung des Bundesrates.

Bussen wegen Nichtbeachtung der bundesrätlichen Verordnung wurden von der Kantonspolizei keine ausgesprochen. Allerdings hatten auf der Nordseite des Flüelapasses diverse Ausflügler ein Fahrverbot auf der Passstrasse missachtet. Etwa 30 Fahrzeuglenkende seien wegen Verstosses gegen das Strassenverkehrsgesetz gebüsst worden.