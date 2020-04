Unternehmen können ab sofort zusätzliche Bankkredite beantragen.

Regierung sichert Spitälern Millionenhilfe zu.

Regierung will Kita-Finanzierung sicherstellen.

Für Asylsuchende werden Zivilschutzanlagen in Betrieb genommen.

Schon Ende März hat die Bündner Regierung angekündigt, dass sie Unternehmen im Kanton zusätzlich mit 80 Millionen Franken unterstützen will. Nun können diese zusätzlichen Liquiditätshilfen beantragt werden, teilt die Standeskanzlei mit. Anspruch auf einen kantonalen Kredit hätten Unternehmen, welche die Möglichkeiten auf Bundesebene vollumfänglich ausgeschöpft haben.

Das Wirtschaftsforum Graubünden, ein Thinktank, hat sich mit möglichen Szenarien für den Tourismus auseinandergesetzt. Geschäftsführer Peder Plaz rechnet aktuell mit einer langsamen Erholung im Lauf des Herbstes. Viele Fragen seien jedoch noch offen, weil der Bundesrat wichtige Entscheidungen noch nicht getroffen hat. «Eine zentrale Frage ist, ob man die Restaurants wieder öffnen kann, ab wann die Grenzen wieder offen sind und ob die Leute überhaupt reisen wollen», so Plaz. Das grösste Risiko für den Bündner Tourismus sei ein weiterer Lockdown, der die Wintersaison treffen könnte.

Die Bündner Regierung eilt den Spitälern im Kanton wegen der Corona-Krise mit einer 65 Millionen Franken umfassenden Finanzspritze zu Hilfe. Dafür erwartet sie von den Krankenkassen ein Entgegenkommen.

Spitäler sind in Schwierigkeiten geraten, nachdem der Bundesrat im März angeordnet hat, dass wegen der Corona-Pandemie nur dringend nötige Untersuchungen, Behandlungen und Therapien durchgeführt werden dürfen. Mit dem Resultat, dass die Fallzahlen einbrachen und damit auch die Einnahmen. Dieser Entwicklung will die Bündner Regierung mit einer Notverordnung begegnen.

Seit knapp einer Woche läuft in Chur die Spargelernte. Möglich machen das Freiwillige, die sich auf einen Aufruf der Familie Gisler gemeldet haben. Diese hatte im März auf Facebook ein Video gepostet, weil die polnischen Erntehelfer nicht einreisen konnten. Die Aktion ist ein Erfolg: «Wir hatten die ersten 150 Leute innerhalb von vier Tagen», sagt Betriebsleiterin Gabriela Gisler. Auf dem Feld arbeiten nun Studierende oder Leute aus dem Gastgewerbe für 15 Franken pro Stunde.

Der Kanton unterstützt die Anbieter der familienergänzenden Kinderbetreuung mit ausserordentlichen Finanzhilfen. Das Ziel ist, die entstandenen negativen wirtschaftlichen Auswirkungen zu verringern und eine nachhaltige Schädigung der Betreuungsangebote zu verhindern.

Die Regierung beantragt der Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rats zu diesem Zweck einen Nachtragskredit in der Höhe von einer Million Franken. Die Hälfte der Zusatzkosten geht zulasten der Gemeinden.

Die Kantonspolizei Graubünden konnte rund zehn Prozent der Autofahrer am San Bernardino zur Umkehr bewegen. Das Verkehrsaufkommen hielt sich laut Mediensprecher Rene Schumacher in Grenzen. Ausser im Prättigau: Dort habe es fast mehr Verkehr gehabt, als in Richtung Süden. Aufgefallen sind die vielen Motorradfahrer.

Um die Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit BAG auch in Asylzentren einhalten zu können, öffnet das Bündner Amt für Migration zwei zusätzliche Unterkünfte: Die unterirdische Zivilschutzanlage in Chur und ein Reserve-Heim in Splügen. Bereits seit zwei Wochen in Betrieb ist ein weiteres Haus in Disentis.

Ziel sei es, dass sich höchstens zwei Personen ein Zimmer teilen, ausser wenn es sich um eine Familie handle, sagt Amtsleiter Marcel Suter. Man sei sich bewusst, dass die unterirdische Anlage nicht ideal sei und würde deshalb die Situation genau beobachten. Bereits vor zwei Wochen hatte die Hilfsorganisation IG Davos Alarm geschlagen. Präsidentin Hanna Thullen begrüsst die neuen Massnahmen. Es müsse auch in Asylzentren möglich sein, die nötige Distanz zu wahren.

Die Grossrats-Fraktionen der SP, CVP und BDP fordern von der Bündner Regierung mehr Unterstützung für die Bündner Wirtschaft. Die bereits beschlossenen Massnahmen vom Bund aber auch des Kantons seien richtig und wichtig gewesen, heisst es in einer Mitteilung. Allerdings würden nach wie vor viele Selbständige durch die Maschen der bis jetzt beschlossenen Hilfspakete fallen.

Die Parteien schlagen einen Fonds für Härtefälle vor, wie dies bereits andere Kantone gemacht hätten. «Wir arbeiten an einer Lösung für die Selbständigen», sagt dazu der Bündner Volkswirtschaftsdirektor Marcus Caduff. Man habe schon bei der Präsentation der ersten Massnahmen weitere Hilfsschritte in Aussicht gestellt. In den nächsten drei Wochen will die Regierung ihre Lösung präsentieren.