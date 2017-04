Bild in Lightbox öffnen.

Frühmorgens rauchen die letzten Frostkerzen in den Rebbergen der Bündner Herrschaft noch. In einer ersten Bilanz schätzt der Verband der Bündner Winzer, dass in den zwei meistbetroffenen Gemeinden Malans und Jenins zwischen 50 und 70 Prozent der frischen Triebe erfroren sind. Die Frostschäden seien schlimmer als im Vorjahr, heisst es beim Weinbauverband.