Legende: Polizeibeamte und Sicherheitskräfte stehen in Davos bereit. SRF / Sara Hauschild

Als erster Helikopter ist ein Super Puma der Schweizer Armee in Davos gelandet, dicht gefolgt von einem Black Hawk Helikopter. Anders als zunächst erwartet, ist der US-Präsident aber erst zuletzt in Davos eingetroffen. Um 10:29 Uhr setzte der «Marine One»-Helikopter auf dem Boden auf. Direkt nach der Landung setzte sich der Autokonvoi, angeführt von einem Polizeifahrzeug, in Richtung Hotel in Bewegung.

In Davos ist die Stimmung laut SRF-Korrespondentin Sara Hauschild ruhig. Am WEF in Davos erwartet Donald Trump ein voller Terminkalender.

Legende: Der Helikopter von Donald Trump ist zuletzt in Davos gelandet. SRF / Sara Hauschild